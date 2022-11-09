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Taraftardan tam destek

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, hafta sonu taraftarlarının da desteğini arkasına alarak Sivas Gençlikspor karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. 

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Taraftardan tam destek

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya tribünden desten veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor taraftarları müsabaka bitene kadar takımlarına itici güç oldular. Müsabaka sonrasında ise sahadan galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı oyuncuları tribüne çağıran Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor taraftarı takımlarını alkışlayarak galibiyetlerini kutladılar. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, bu sezon kendilerine şampiyonluk hedefi koyduklarını özellikle içeride oynadıkları müsabakalarda taraftarlarının da desteğini arkasına alarak bu hedefe emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. Sivas Gençlikspor ile oynadıkları müsabakada tribünden kendilerine destek veren taraftarlarına teşekkür eden Salep, “Onların bu desteğini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek bunun içinde çok çalışıyoruz. Bu hedefimize ulaşmamız için de taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Sağ olsunlar onlarda içeride oynadığımız müsabakalarda bizleri yalnız bırakmıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu deplasmanda Güneysu takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Şuanda puan cetvelinde bizim 2 puan önümüzde zirvede yer alan Rize temsilcisi karşısında sahadan istediğimiz sonucu almamız durumunda zirvenin yeni sahibi biz oluruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Bizim her zaman yanımızda olan bizlere destek veren Kulüp Başkanımız Celal Köse’ye ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman’a da her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Taraftardan Tam Destek
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