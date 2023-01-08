Takımlar belirlendi

1.Amatör Ligi A grubunda bu hafta sonu oynan maçlar ile birlikte Play Off oynayacak takımlar kesinleşti.
13. haftada karşı karşıya Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Bişek Spor mücadelesinde Bişek Spor rakibini 4-2 yenerek Play Off’u garantiledi.
1.Amatör Ligi A grubunda ligi üst sırada tamamlayan ve geçtiğimiz hafta 28 puanda olan Divanlı Gençlerbirliği Spor ile Bişek Spor Play Off’u garantilerken B Grubundan Sorgun Belediyespor ile Sarıkaya Belediyespor, C Grubundan ise Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Play Off oynayacak.
Play Off oynayacak takımların puanları ise şu şekilde;
Divanlı Gençlerbirliği Spor: 28
Bişek Spor: 23
Sorgun Belediyespor: 30
Sarıkaya Belediyespor: 24
Çayıralan Esnafspor: 30
Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor: 22
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1.Amatör Ligi A grubunda bu hafta sonu oynan maçlar ile birlikte Play Off oynayacak takımlar kesinleşti.