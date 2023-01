Takımlar belirlendi

1.Amatör Ligi A grubunda bu hafta sonu oynan maçlar ile birlikte Play Off oynayacak takımlar kesinleşti.

13. haftada karşı karşıya Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Bişek Spor mücadelesinde Bişek Spor rakibini 4-2 yenerek Play Off’u garantiledi.

1.Amatör Ligi A grubunda ligi üst sırada tamamlayan ve geçtiğimiz hafta 28 puanda olan Divanlı Gençlerbirliği Spor ile Bişek Spor Play Off’u garantilerken B Grubundan Sorgun Belediyespor ile Sarıkaya Belediyespor, C Grubundan ise Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Play Off oynayacak.

Play Off oynayacak takımların puanları ise şu şekilde;

Divanlı Gençlerbirliği Spor: 28

Bişek Spor: 23

Sorgun Belediyespor: 30

Sarıkaya Belediyespor: 24

Çayıralan Esnafspor: 30

Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor: 22

