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Takımlar belirlendi

Yozgat 1.Amatör Liginde Play Off oynayacak takımlar belli oldu.

08 Ocak 2023 Pazar 02:10
Takımlar belirlendi

1.Amatör Ligi A grubunda bu hafta sonu oynan maçlar ile birlikte Play Off oynayacak takımlar kesinleşti.
13. haftada karşı karşıya Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Bişek Spor mücadelesinde Bişek Spor rakibini 4-2 yenerek Play Off’u garantiledi. 
1.Amatör Ligi A grubunda ligi üst sırada tamamlayan ve geçtiğimiz hafta 28 puanda olan Divanlı Gençlerbirliği Spor ile Bişek Spor Play Off’u garantilerken B Grubundan Sorgun Belediyespor ile Sarıkaya Belediyespor, C Grubundan ise Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Play Off oynayacak. 
Play Off oynayacak takımların puanları ise şu şekilde; 
Divanlı Gençlerbirliği Spor: 28
Bişek Spor: 23
Sorgun Belediyespor: 30
Sarıkaya Belediyespor: 24
Çayıralan Esnafspor: 30
Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor: 22
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Anahtar Kelimeler:
Takımlar Belirlendi
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