Kulüp Başkanı Samet Yılmaz, Maddi manevi takımın yanında olacaklarını söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Emeklerimizin karşılığını aldık elhamdülillah. Play of maçların da sonuçları ne olursa olsun şimdiden bütün takım futbolcu arkadaşlarıma teknik heyet ve yönetimimize herkese teşekkür ederim. Play of maçlarında centilmence çıkıp aslanlar gibi savaşıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Play Of’a kalan tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Biz Turyap Yozgat ailesi olarak her zaman gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dursun, dostluklar edinilsin, saygı ve sevgi kazanılsın, diye Maddi ve manevi takımımızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi