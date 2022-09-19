Takıma ziyaret

Başkan Köse, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u antrenmanda ziyaret ederek yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Başkan Köse, güzel bir takım oluşturduklarını belirterek hedeflerinin mutlak suretle şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sakatlık olmadan istenilen hedeflere ulaşılması için oyunculara başarılar dileyen Köse, hedeflerinin mutlak suretle şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Yeni sezon çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Köse, sezonu sakatlıksız, kaza ve beladan uzak hayırlı bir şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Oyunculara olan güvenlerini dile getiren ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Köse, daha sonra Kulüp AS başkanı Mehmet Yemenoğlu ve teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Takımda uyumun sağlanması ile oluşan inançla hedeflerine ulaşacaklarını söyleyen Köse, yeni sezonda Yozgat taraftarına şampiyonluğu hediye edeceklerini ifade etti. »Haber Merkezi