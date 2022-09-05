Sporculardan ziyaret

Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam, Yozgatlı iş insanı ve Yozgat Vakfı mütevelli heyeti üyesi Cenker Doğan ve sporcular, Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu’nu ziyaret ederek kulüp formalarını takdim ettiler.

Kulüp Başkanı Musa Saydam ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yozgat’ımızın değerli iş insanı ve Yozgat Vakfı mütevelli heyeti üyesi Cenker Doğan ve sporcularımız ile birlikte hemşerimiz Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı ve aynı zamanda KST Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gencay Koyunbaşoğlu’nu ziyaret ederek kendilerine kulüp formamızı takdim ettik. Güzel ve nazik sohbetleri ile bizleri kabul ederek ilgi ve alakalarını esirgemeyen değerli hemşerimize kulübümüz ve sporcularımız adına teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi