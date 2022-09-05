Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.222,74
ALTIN
1.001,73
DOLAR
18,23
STERLİN
20,94
EURO
18,08

Sporculardan ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Yozgatlı Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı ve aynı zamanda KST Group Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu’nu ziyaret etti.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:22
Sporculardan ziyaret

Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam, Yozgatlı iş insanı ve Yozgat Vakfı mütevelli heyeti üyesi Cenker Doğan ve sporcular, Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu’nu ziyaret ederek kulüp formalarını takdim ettiler.
Kulüp Başkanı Musa Saydam ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yozgat’ımızın değerli iş insanı ve Yozgat Vakfı mütevelli heyeti üyesi Cenker Doğan ve sporcularımız ile birlikte hemşerimiz Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı ve aynı zamanda KST Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gencay Koyunbaşoğlu’nu ziyaret ederek kendilerine kulüp formamızı takdim ettik. Güzel ve nazik sohbetleri ile bizleri kabul ederek ilgi ve alakalarını esirgemeyen değerli hemşerimize kulübümüz ve sporcularımız adına teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sporculardan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gruplar belli oldu
Gruplar belli oldu
Kayaalp’ten çağrı
Kayaalp’ten çağrı
Bozokspor’un maçı var
Bozokspor’un maçı var
Golcü oyuncu Bozokspor’da
Golcü oyuncu Bozokspor’da
‘Daima arkasındayız’
‘Daima arkasındayız’
Rafting heyecanı
Rafting heyecanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim