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Sporculara milli davet

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında 4 oyuncu milli takıma davet edildi. 

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Sporculara milli davet

8-13 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan U19 Hentbol Kadın milli takımı kampına 45 sporcu davet edilirken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından ise Orta Oyun Kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran, sol kanat Zeynep Yüksektepe, sol oyun kurucu Rümeysa Atik milli takım kampına çağırıldı. 
Kırmızı siyahlı ekibin Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz yıl milli takım kampına Semanur Buse Beran ile Atiye Gülseven’in birçok kez davet edildiğini, iki oyuncudan Semanur Buse Baran’ın sakatlığı nedeniyle Avrupa kupalarında mücadele edemediğini, Atiye Gülseven’in ise Avrupa kupalarında hem ülkemizi hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ettiğini hatırlattı. Bu sene U19 milli takım kampına davet edilen dört oyuncusunun da milli takımın as kadrosuna seçileceğine inandığına vurgu yapan Atmaca, ‘’Geçen sene Atiye arkadaşımız bizleri gururlandırmıştı. Bu sene ise milli takım kampına davet edilen Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran, Zeynep Yüksektepe ve Rümeysa Atik’in kampta başarılı olacaklarına inanıyorum. Dört oyuncum da milli takım as kadrosuna seçilecektir. Oyuncularım ligde olduğu kadar milli takım kamplarında da çok iyi performans sergiliyorlar. 8-13 Ocak tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan milli takım kampında yer alacak olan 4 oyuncuma şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi. 
»Haber Merkezi

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Sporculara Milli Davet
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