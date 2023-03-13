Sporcular dereceye girdi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yarışmalarda derece alan öğrenci ve öğretmenlerin çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

Fatih Ortaokulu sporcularının küçük erkekler yarışmasında il birincisi, küçük kızlar yarışmasında da il ikincisi olduğunu ifade eden Öcal, "Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerimiz küçük kızlarda il birincisi, küçük erkeklerde de il ikincisi oldu. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz." dedi.

Öcal, diğer yandan Bocce İl Müsabakaları'nda Türk Telekom Anadolu Lisesi kız takımının da birinci olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. »AA