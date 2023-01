Spor Tesisi açıldı

Şerif İbiş, Mustafa Kabataş ve Feridun Karakoç ortaklığında açılan Efsane Halısaha Spor Tesislerinin açılışına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, siyasi parti üyeleri, kurum temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Efsane Halısaha Spor Tesisi açılış konuşmasını yapan Şeref İbiş, “Bin dört yüz elli üç metre alan üzerine kurulu halı sahamızın dört adet soyunma odası, her odasında bir WC, üç adet duş kabinleriyle, beş yüz litrelik sıcak su tankı, dinlenme ve bekleme salonu, çalışma ofisleri ve diğer sosyal donatılar ile hizmet verecektir inşallah. Halı sahamız yalnız futbol üzerine faaliyet göstermeyip diğer branşlarda da hizmet verecektir. Sportif turnuvalar ve kursların yapılabileceği, spor kompleksimizin, spor sağlığı ve güvenliği yönünde her türlü tedbiri almış, meydana gelebilecek sakatlık ya da yaralanmalarda anında müdahale edecek şekilde personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Günün sonu, ayın sonu bugün, yılın sonu. Biz niyet ettik, azmettik, bekledik. Hayal ettik, sabrettik, şimdi de şükrettik. Bu güzel günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için şahsım, yönetim kurulu, Feridun Karakoç ve Mustafa Kabataş adına tekrar hoş geldin diyorum ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

“YOZGAT'A YAKIŞAN BİR TESİS”

Tesisin açılışında bir arada olduklarını ifade eden MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Yozgat'ta sporla uğraşan bütün arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi görmekten hakikaten mutluluk duyuyoruz. Yozgat'a da yakışan bir tesis olmuş. Böyle temiz, nezih yerde de inşallah bu hocalarımızın da katkılarıyla evlatlarımız, çocuklarımız, Yozgatlı gençler burada spor faaliyetlerinde bir başarı elde ederler, öğrenirler. Ben bundan dolayı da bugünkü tesisin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hem bol kazanç versin, hem de bütün çocuklarımızı da burayla doldurup taşıttırsın. Çünkü sporcu olduğu zaman en azından ahlakı temiz olacak, duruşu temiz olacak, vatan sevgisi fazla olacak. En azından kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gençlikle karşı karşıya kalmış olacağız, yetişmesine vesile olmuş olacağız. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞMAYAN BAŞARAMAZ”

AK Parti Milletvekili Yusuf Başer ise, “Bugün sizlerle beraber geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın zihnen, bedenen ve ruhen gelişimlerine de vesile olacak bir spor tesisinin açılışındayız. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu tesisimiz başta işletmecilerimiz olmak üzere ki her biri de dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Ben onları bildim bileli her daim sporun içinde, sporcuların her daim yanında olan kardeşlerimiz ve Yozgat'ta böyle bir ihtiyacın da olduğunu yakinen bildikleri için de böyle güzel bir tesisi Yozgatlı sporsever dostlarımıza, kardeşlerimize ve yavrularımıza hediye ettiler. Başta bu tesisin kendileri olmak üzere bu tesisten faydalanacak olan yavrularımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını, Yozgat'ımızdan, yeni sporcuların çıkmasına da vesile olmasını yüce Mevla'dan da niyaz ediyorum. Biz inanıyor ve ümit ediyoruz ki biraz önce buraya geldiğimde konuşmuştum arkadaşlarımızla. Yazın onlarla şehir stadyumunun yanında kardeşlerimizle beraber olmuştuk. Gerçekten Yozgat'ta, Yozgat gençliği özellikle futbol noktasında her geçen gün sayıları artarak devam ediyor. İnşallah Yozgat'ımızda eksikliğini hissetmiş olduğumuz yirmiye yakın sentetik çim sahalarımızı seçimlerde söz vermiştik. Bu dönem içerisinde yerine getirdik. Ayrıca inşallah üniversite yolu üzerinde yolunu tahsis ettiğimiz, yerini tahsis ettiğimiz spor kompleksini de yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle spor okulundaki yavrularımızın istifadesine sunabileceğimiz sentetik çim sahasını inşallah önümüzde ki yıl içerisinde Yozgatlı sporcuların hizmetine sunmuş olacağız. Amacımız Yozgat’ı sporda, sanatta, kültürde, eğitimde, yatırımda, üretimde, tarımda ve hayvancılıkta marka şehir haline getirmek. Onun içinde Cumhur İttifakı ile beraber durmadan usanmadan devletin imkânlarını Yozgat’ımıza ve Yozgat’ın insanlarına sunmanın haklı bir onurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz. Maalesef Yozgat’ta bazı hizmetleri yapmak gerçekten çok zor. Yozgat’ta hizmeti yaptığımız zaman hep olumsuzluk tarafına bakıyoruz ama çözüm tarafında hiç kimse olmuyor. Ama şunu tüm kalbimle söylüyorum ki Yozgat’ın hangi sahada olursa olsun; eğitimden sporuna, yatırımdan, sağlığından, üretimden ihracatına Yozgatlılar için her daim nasıl ki cumhurbaşkanımız milletin hizmetkârıyım diyorsa, bizde o manada Yozgat’ta yaşayan Yozgatlının hizmetkârıyız. Çünkü bizim Yozgatlıya borçlarımız var, gençlerimize borcumuz var. İnşallah bunları da hizmet olarak ödemeyi arzu ediyoruz. Arzumuz odur ki bu tesisimiz, başta yöneticilerimiz olmak üzere sporcularımıza ve Yozgat’ımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Yeni genç sporcular yetiştirerek BAL da, Birinci Ligde, Süper Ligde oynayacak yavrularımız olur. Hatta ben diyorum ki hayallerini çok daha yukarlarda tutun ve hayallerinizin peşinden koşun. İnanıyorum ki ben o hayalleriniz mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü her şey hayalle başlıyor. Hayal edin ve çalışın diyorum.” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından milletvekilleri ve parti temsilcileri penaltı atışı gerçekleştirdiler. Minikler arasında oynanacak müsabakanın başlama vuruşunu vekiller gerçekleştirdi.

»Selma Şahin