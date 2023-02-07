Sorgun farklı galip

Yozgat Birinci Amatör Küme Play-off serisinin erken finalinde Sorgun Belediyespor, sahasında konuk ettiği Divanlı Gençlerbirliği takımını farklı mağlup ederek seriye muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk yarısı oldukça çekişmeli ve ortada giden maçın ikinci yarısında çıkan iki kırmızı kartla oyun düzeni tamamen bozulan ve kalesinde gördüğü pozisyonlara engel olamayan Divanlı Gençlerbirliği sahadan 5-0 yenik ayrılarak son yılların en ağır yenilgisiyle karşılaşmak durumunda kaldı. »Haber Merkezi