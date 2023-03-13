Son dakikada yıkıldı!

Kırmızı-siyahlı takım ilk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci yarıda yediği golle 1-0 geriye düştü. Maçın sonlarına doğru beraberliği yakalayan kırmızı-siyahlı takım son dakikalarda Başkent ekibinin golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Yozgatspor 1959 FK, aldığı bu mağlubiyetle 22 puanda kalarak 8’inci sıraya geriledi. »Haber Merkezi
13 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Kırmızı-siyahlı takım ilk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci yarıda yediği golle 1-0 geriye düştü. Maçın sonlarına doğru beraberliği yakalayan kırmızı-siyahlı takım son dakikalarda Başkent ekibinin golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Son Güncelleme: 12.03.2023 23:47