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Son dakikada yıkıldı!

Bölgesel Amatör Lig 6. grupta yer alan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin 18’inci haftasında deplasmanda Ankara TKİ’ye konuk oldu. 

13 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Son dakikada yıkıldı!

Kırmızı-siyahlı takım ilk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci yarıda yediği golle 1-0 geriye düştü. Maçın sonlarına doğru beraberliği yakalayan kırmızı-siyahlı takım son dakikalarda Başkent ekibinin golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Yozgatspor 1959 FK, aldığı bu mağlubiyetle 22 puanda kalarak 8’inci sıraya geriledi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.03.2023 23:47
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Son Dakikada Yıkıldı
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