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Yozgat
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Skor 6-2

Yozgatspor 1959 FK, Bölgesel Amatör Lig’ de ev sahipliği yaptığı Bozok Sentetik Dış Sahada Niğde temsilcisi olan Niğde Belediye Spor ile karşılaştı. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Skor 6-2

Yozgatspor 1959 FK müsabakanın ilk dakikalarında atağa çıkarak orta sahadan getirdiği topu gol ile buluşturamadı. 
2’ inci dakika da Yozgatspor’ un kullandığı serbest vuruş Niğde Belediye Spor kalecisinin ellerinde kaldı. 
İlerleyen dakikalarda ataklarına devam eden Yozgatspor 10’ uncu dakikaya doğru gelişen atağında Celal İpek’ in pasını karşılayan 7 numaralı formayla Hüseyin Akman’ ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı. 
Yozgatspor skoru değiştirmek ataklarına devam ederken, 17’inci dakika da sağ kanattan topu getiren 7 numaralı Yozgatspor oyuncusu kafa vuruşu ile kaleciden seken topa tekrar kafa vurarak topu ağlarla buluşturdu. Yozgatspor ilk golünü attı. 
Yozgatspor oyuncusu Hüseyin Akman 20’ inci dakikada orta sahadan gelen topu tekrar değerlendirmek için şutunu kullanıyor ama top auta çıkıyor. Pes etmeyip 21’ inici dakikada sağ kanattan topu getiren Yozgatspor oyuncusu Akman’ a topu bırakıyor. 7 numaralı oyuncu Akmanın şutu ağlarla buluşuyor. Skor 2-0 olarak değişiyor. 
Dakika 28’ i gösterdiğinde orta sahadan getirilen topa Yozgatspor oyuncusu 83. Numaralı oyuncu Yunus Nas topa vuruşunu yaptıktan sonra kaleciden dönen topu takip eden 83. Numara topu ağlarla buluşturdu. Yozgatspor 3-0 öne geçiyor. 
Niğde Belediyespor sonuçsuz ataklarına devam ederken 33’ üncü dakikada orta sahadan gelişen Niğde Belediyespor atağında topla beraber kale içine giren 41 numaralı Efkan,  Yozgatspor defansının hatasını gole çevirdi. Niğde Belediyespor bu sayede ilk gölünü 33’ üncü dakikada attı. Yozgatspor 3, Niğde Belediyespor 1 olarak mücadele devam etti.  İlk yarının son dakikasında Niğde Belediyespor atağa çıkarak sol kanattan topu getirerek, Yozgatspor kalesine doğru nişanlan alıp çektiği şut kaleciden sekerek auta çıktı.
İlk yarı sonucu 3-1 olup Yozgatspor ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının başlaması ile 55’ inci dakikaya doğru Niğde Belediyespor'un sol kanattan gelişen atağı Yozgatspor defansını geçerek topu ağlarla buluşturdu. Niğde Belediyespor, ikinci yarı ikinci golünü atarak skor 3-2 oldu. 
Dakikalar 57’ yi gösterdiğinde Yozgatspor’ un 8 numaralı oyuncusu Celal İpek kullandığı korner vuruşunu, 20 numaralı Sercan Tanrıgan değerlendirip topu ağlarla buluşturdu. Skoru 4-2 ye taşıdı.
61’ inci dakikada Yozgatspor sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan 7 numaralı Hüseyin Akman topu kalecinin üstünden ağlarla buluşturarak skoru 5-2 ye getirdi. 
76’ncı dakikada ise Yozgatspor’ un sağ kanattan getirdiği topu Yozgatspor oyuncusu açtığı orta ile sol kanattaki oyuncuya göndererek aralarında paslaşıp 7 numaralı oyuncuya gönderdi. 7 numaralı Akman’ın şutu direkten dönerek dışarı çıktı. Müsabaka sonuna +5 dakika eklendi. 
Yozgatspor, 90+ 2 de sol kanattan 20 numaralı oyuncu Sercan Tanrıgan kullandığı serbest vuruşla top ağlarla buluştu. Skoru 6-2 ye taşıdı. Yozgat 1959 FK Spor müsabakayı kazandı.
 »Muhammed Üstüntaş
 

Anahtar Kelimeler:
Skor 62
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