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Sivas’a bileniyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Geçlikspor takımı Cumartesi günü Sivas Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp Sivas’a gidecek. 

02 Aralık 2022 Cuma 02:42
Sivas’a bileniyor

 Lider Sivas Belediyespor karşısında galibiyet hedefleyen kırmızı siyahlılar, son iki haftalık mağlubiyet serisine de son vermek istiyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Geçlikspor takımı Başantrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz hafta sonu Kırşehir Belediyespor karşısında çok şanssız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Bu müsabakada Zeynep Yüksektepe’nin eksikliğini ciddi şekilde hissettiklerine vurgu yapan Atmaca, kazanacakları müsabakayı basit hatalar sonucunda kaybettiklerini belirtti. 
Deplasmanda lider Sivas Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarının altını çizen başarılı Antrenör, “Ligde son iki haftada hiç istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Özellikle deplasmanda Samsun Hentbolspor ile oynadığımız müsabaka sonrasında kilit oyuncularım sakatlandı. Atiye elinden, Zeynep ise bacağından sakatlanınca Kırşehir maçında da bunun sıkıntısını çektik. Yarın deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada Atiye sahadaki yerini alacak ancak Zeynep’in sakatlığı halen devam ettiği için Sivas’ta sahada olamayacak.” dedi. »Haber Merkezi
 

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