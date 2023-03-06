Sezonu şampiyon tamamladı

Ligde oynadığı 10 maçın tamamını kazanan ve rakiplerine sadece 4 set veren Sorgun Belediyespor, 14-17 Mart tarihleri arasında Çorum’da yapılacak play-off yarı final maçlarında Yozgat’ı temsil edecek.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu, play-off yarı final maçlarını kazanmak istediklerini belirtti. »AA