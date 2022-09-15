Sezona hazırız

TESİSİMİZ HAZIR

Takımın huzuru açısından tesisten taşındıklarını söyleyen Arslan, “Tabii yeni sezon başlarken önceki sezonlara ilaveten farklı bir takım sıkıntılarımız oldu. Yozgat Sporun tesisleri ile ilgili belediyede yaşadığımız problemlerden dolayı testislerden taşınmak durumunda kaldık. Daha doğrusu takımın huzuru açısından taşınmayı uygun bulduk. Sağ olsunlar Yimpaş Fabrikalar sahasında daha önce Yimpaş Yozgatspor'un kullandığı bir bina vardı. Yimpaş yönetimi orayı bize tahsis etti. Yozgat valimiz Ziya Polat'ta oranın tamiratı ile ilgili bize yardımcı oldu. Ona da teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz pazar günü tesis futbolcularımızın kalabilecek bir hale geldi ve futbolcularımız taşındı. Bu sezon başında diğer sezonlardan farklı olarak yaşadığımız önemli bir sıkıntıydı. Ama çok fazla hasar görmeden atlattık” dedi.

TRANSFERLERİ YAPTIK

Yeni sezon için transferlerin yapıldığının altını çizen Arslan, “Eski takımdan 9 tane oyuncumuz devam ediyor. 14 tane de yeni transfer yapıldı. 23 futbolcu ile önce Çamlıkta sonra da Ser otelde bir kamp dönemi yaşadık. Bir aylık kamp dönemi dışında futbolcularımız taşındılar. İyi bir tesis oldu. Futbolcularımızın kalması açısından son derece güzel bir atmosfer. Futbolcularımızın da memnun olduğu bir atmosfer. O sıkıntıyı bu şekilde halletmiş olduk” dedi.

TAKIMDAN MEMNUNUZ

Yeni sezona hazırlanmak maksadıyla 4 tane hazırlık maçı yaptıklarını vurgulayan Arslan , “Hazırlık maçlarında takımın gösterdiği performanstan memnunuz. Takım iyiye gidiyor günden güne daha da iyiye gidiyor. İnşallah lig başlayıncaya kadar 3 hazırlık maçı daha yapacağız. Bu arada önemli bir sınav daha var. Bugün Nevşehirspor ile Nevşehir'de Türkiye Kupası 1. tur maç oynanacak. Ortada takımla ilgili daha ciddi bir fikir edinme imkanımız olur. Şunu söyleyebilirim Yozgatspor tarihi geçmişine yakışır şekilde yapılandı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğinize inanmıyorum. Şampiyonluk kovalayacağımıza inanıyorum. Tabii ki her şey sahada belli olur. Ne desek şuanda boş. Birçok takım bu iddia ile çıkar. Biz de aynı iddia ile çıkıyoruz. İnşallah sezon sonunda da iyi bir sonuç alırız ve Yozgat hemşerilerimizle hep birlikte seviniriz” şeklinde konuştu.

‘BİZİM İÇİN NORMAL’

İlk maçın Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynanacağını belirten Arslan, “Normal bir sonuç açıkçası çok fazla bizim açımızdan farklılık ifade etmiyor. Çünkü grubumuz da 6-7 tane belediye ismi taşıyan futbol takımı var. Biliyorsunuz Türkiye'de belediyeler futbolla uğraşıyorlar. Bayağı bir belediyespor ismi taşıyan takım var. Bunlardan bir tanesi de Bozokspor. Dolayısıyla çok özel bir anlam vermiyoruz. Açıkçası geçen yıl Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor grubumuzdaydı. Hemşeri olmanın nezaketine yakışır şekilde onlarla mücadelemiz oldu. Şimdi gene aynı şey olacak. Rakibimiz Sorgun Belediyespor yerine Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu. Çok özel bir anlam bana göre yüklememek gerekir bu durumda. İnşallah tabii ki başarılı olmak istiyoruz. Netice itibariyle Yozgat'ı temsil eden bir takımız. Yozgat'ın ismini taşıyan bir takımız. Yozgat'ın ismine yakışır bir mücadeleyle galip gelmek istiyoruz. Tabii ilk maçların aynı ilin takımları arasında olması aynı zamanda federasyonun bir tercihi. Sonradan olabilecek bir takım olumsuz gelişmeleri olumsuz konuşmalara yol açmamak için ilk maçta aynı ilin takımlarının kozlarını paylaştırıyorlar. Bu bilinçli bir tercih. İnşallah kazanan Yozgatspor olur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR’

Tesise yapılan saldırıda hukuki sürecin devam ettiğine değinen Arslan, “Bir şehrin belediyesinin şehrin takımına karşı böylesine yasa dışı bir yolla bir müdahalede bulunması sebep ne olursa olsun haklı haksızına da bakılmaz. Çünkü Türkiye hukuk devleti diyoruz ve devleti yöneten yönetim Bakanlığı'nda bulunan insanların herkesten her şeyden daha fazla hukuka riayet etmeleri gerekir. Ama maalesef apaçık ortada bir hukuksuzluk yapılmıştır. Hukuk devletine yakışmayan bir müdahale olmuştur. Şehrin belediyesinin şehrin takımına karşı yapmış olduğu bu müdahalenin sebep ne olursa olsun izah edilebilir tasvip edilebilir bir tarafı yok. Son derece yanlış bir tavırdır. Zaten bizim tesislerden mız da bu olay sebebiyledir. Yozgat'ta yeni bir ikilik yeni bir huzursuzluk olmasın diye üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yaparak biraz kenara çekilmeyi tercih ettik. Ama tabii ki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bu hukuku saldırıyı eşkıya vari saldırıyı yapanlar hakkında ilgili makamlara yasal makamlara müracaatımızı yaptık. Davamızı açtık ve o konuda geri adım atmayacağız” dedi.

‘DESTEK OLANDA VAR OLMAYANDA’

Yaşanılan bu süreçler de desteklerin de olduğunu söyleyen Arslan, “Bu sıkıntılı süreçte tabii ki Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın ciddi katkıları oldu destekleri oldu bize. Ona ben özellikle teşekkür ediyorum. Ama onun dışında tabii ki iktidar partisi ile ilgili başka bir cümle kullanmak istemiyorum. Yani Bekir Bozdağ bir kenarda tutup teşekkürlerimi de iletiyorum. Yine aynı şekilde CHP Milletvekili Ali Keven'in bu konuda birtakım destekleri oldu. Gerek konuyu mecliste gündeme getirmek noktasında gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kulübümüze birtakım desteklerini sağlamak suretiyle katkısı oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Ama onun dışında tabii ki siyasi bir destek göremedik. Bu zikrettiğim iki isim dışında. Bir destek göremedim. Ama dediğim gibi bu bir mücadeledir. Yozgatspor da büyük bir camiadır. Ben de şahıs olarak hayatımız hep bu tür mücadele içerisinde geçti. Dolayısıyla böylesine olumsuzlukların bizi yolumuzdan çevirmesi mümkün değil. Sonuna kadar en güzel neticeleri almak için devam edeceğiz. Gönlümüz isterdi ki şehri yönetenler sorumluluk taşısın. Şehrin insanlarını huzursuz etmeye yönelik böyle bir tavır içerisinde bulunmasın. Siyasi bir takım farklılıkları bu tür olayların içerisinde taşımasın. Gönlünüz bunu isterdi. Yaptılar yapacak bir şey yok. Artık bundan sonrası hukukla konuşulacak. Ama biz dediğimiz gibi Yozgat'ta bu huzursuzluğun daha fazla devam etmemesi adına kendi adımıza düşen sorumluluğu yerine getirdik. Tesislerden taşındık. Daha da güzel oldu daha güzel bir yerimiz var. İnşallah sonuçlar da güzel olur. Yozgatlılar olarak hep birlikte seviniriz” şeklinde konuştu.

»Sema Nur Koçaker

