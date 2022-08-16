Sezon Yozgat’ta açıldı

Gerçekleşen seminere Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz, Bölgesel Kurul Üyeleri Bülent Günen ve Necdet Sevim, Çorum, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir İl hakem kurulu başkanları, klasman gözlemcileri ve klasman hakemleri katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde ulusal eğitimci Cem Papila’nın sunumuyla gerçekleşen eğitimin ardından Bozok Stadyumu yan sahada atletik test koşuları gerçekleştirildi.

Yozgat’tan klasman hakemleri kadrosunda Dursun Zeyrek, Eyüp Özer, Zekeriya Bolat, Muhammed Buğra Karaca ve Eren Şahin yer aldı.

Yozgat hakem camiası tarihinde ilk olan bu organizasyonun spor camiasında şenlik havası yaşattığını belirten Atletik Test Sonrası Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, “Şükürler olsun hakemlerimiz yaz seminerini ve atletik testi başarılı bir şekilde tamamladılar. Yozgat hakem camiasının gelişimi için bütün imkânları değerlendirerek en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Merkez hakem kurulu başkan vekilimiz Murat Ilgaz, Bölgesel Kurul üyeleri Bülent Günen ve Necdet Sevim’in destekleri ile çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bu hususta bizlere desteklerinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekilimiz Murat Ilgaz’a, bölgesel kurul üyelerimize, İlimiz Gözlemcilerine ve Hakemlerine, Kıymetli İş İnsanımız Zafer Özışık’a, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün’e ASKF Başkanı M. Hakan Bektaş’a, TFF İl Temsilcisi Alpaslan Demir’e Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Tanışman ve Hasan Erol’a özellikle her zaman sporun ve sporcunun yanında olan ve hakem camiası olarak da bizlere desteklerini esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse’ye sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunar, yeni futbol sezonunda tüm hakem ve gözlemcilerimize başarılar dilerim.” dedi.

‘OLUMLU DÖNÜTLER ALDIK’

İlk defa gerçekleşen bu önemli organizasyonda Yozgat’ı güzel ve başarılı şekilde temsil etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şube Başkanı Süleyman Erkılıç: “Bizleri bölgesel liglerde temsil eden hakemlerimiz; Dursun Zeyrek, Eyüp Özer, Zekeriya Bolat, Muhammed Buğra Karaca ve Eren Şahin’in atletik testi başarılı şekilde tamamlamaları bizlere daha da mutluluk verdi. Bu güzel organizasyonda şehrimizi ve spor camiamızı en iyi şekilde temsil etmemizde paydaşlar olarak işbirliği içerisinde hareket etmemizin olumlu dönütlerini aldık. Camia olarak bizlerin her zaman yanında olan İş İnsanı Zafer Özışık’a, İş insanı Sinan Tokat’a, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün’e, ASKF Başkanı M. Hakan Bektaş’a, TFF İl Temsilcisi Alpaslan Demir’e Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Tanışman ile Hasan Erol’a ve Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse’ye teşekkürü bir borç bilirim. Yeni sezonun hakemlerimize, gözlemcilerimize ve sporun bütün paydaşlarına hayırlı olmasını, kazadan beladan uzak başarılı bir şekilde geçmesini dilerim.” diye konuştu. »Haber Merkezi