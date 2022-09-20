Sezon hazırlıkları başladı

Geçen sene Hentbol Erkekler 2’nci Ligi’ni namağlup Türkiye şampiyonu olarak tamamlayarak 1’inci lige yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, antrenmanlara başlayarak bu seneki hedeflerine de ulaşmak istiyor.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü Antrenörü ve Başkan Yardımcısı Ozan Salep, Yozgat Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz yıl katıldıkları 2’nci ligde namağlup şampiyon olduklarını ve 1’inci lige yükseldikleri hatırlattı. Bu senede hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceklerini dile getiren Salep, 15-16 Ekim tarihinde başlayacak olan Hentbol Erkekler 1’inci lig öncesinde hedefleri doğrultusunda kadro çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

Çalışmaları bitirir bitirmez kadronun kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizen Salep, “Yeni sezon antrenmanlarımıza üç hafta önce başladık. Hedefimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu hedefe ulaşabilmemiz için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Lig tarihine kadar tam manası ile hazır hale gelip sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizleri destekleyen, her zaman yanımızda olan kulüp Başkanımız Celal Köse’ye ve Belediye Başkan Yardımcımız Murat Tanışman’a çok teşekkür ediyorum. Onların ve Yozgat halkının bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız.” dedi.

»Muhammed Üstüntaş