Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.199,54
ALTIN
985,81
DOLAR
18,30
STERLİN
21,00
EURO
18,40

Sezon hazırlıkları başladı

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, 15 Ekim tarihinde başlayacak olan lig öncesinde antrenmanlara başladı. 

20 Eylül 2022 Salı 02:11
Sezon hazırlıkları başladı

Geçen sene Hentbol Erkekler 2’nci Ligi’ni namağlup Türkiye şampiyonu olarak tamamlayarak 1’inci lige yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, antrenmanlara başlayarak bu seneki hedeflerine de ulaşmak istiyor. 
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü Antrenörü ve Başkan Yardımcısı Ozan Salep, Yozgat Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz yıl katıldıkları 2’nci ligde namağlup şampiyon olduklarını ve 1’inci lige yükseldikleri hatırlattı. Bu senede hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceklerini dile getiren Salep, 15-16 Ekim tarihinde başlayacak olan Hentbol Erkekler 1’inci lig öncesinde hedefleri doğrultusunda kadro çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. 
Çalışmaları bitirir bitirmez kadronun kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizen Salep, “Yeni sezon antrenmanlarımıza üç hafta önce başladık. Hedefimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu hedefe ulaşabilmemiz için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Lig tarihine kadar tam manası ile hazır hale gelip sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizleri destekleyen, her zaman yanımızda olan kulüp Başkanımız Celal Köse’ye ve Belediye Başkan Yardımcımız Murat Tanışman’a çok teşekkür ediyorum. Onların ve Yozgat halkının bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız.” dedi. 
»Muhammed Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Sezon Hazırlıkları Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kale Gümüşsoy’a emanet
Kale Gümüşsoy’a emanet
‘Ay Vera sayesinde kazandım’
‘Ay Vera sayesinde kazandım’
Dünya şampiyonluğu kutlandı
Dünya şampiyonluğu kutlandı
Takıma ziyaret
Takıma ziyaret
İmzalar atıldı
İmzalar atıldı
Futbol turnuvası başladı
Futbol turnuvası başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim