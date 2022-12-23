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Semt sahaları yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve okullar bünyesinde spor alanları oluşturulmasını amaçlayan çalışma çerçevesinde 20 halı saha tamamlanarak öğrencilerin istifadesine sunuldu.

23 Aralık 2022 Cuma 02:43
Semt sahaları yapılıyor

Sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okulların spor tesisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile pota yapımı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede il ve ilçede bulunan okul bahçelerine 20 halı saha yapılırken 10 tane de basketbol ve voleybol sahası yapımı için çalışmalar sürüyor.
Yozgat Merkeze bağlı Osmanpaşa Köyü ilk ve ortaokuluna giden 5. sınıf öğrencisi Umut Güneş köylerine ilk defa halı saha yapıldığını söyleyerek, “Köyümüze yapılan halı sahada maç yaptık. Çok mutlu olduk, babalarımızla arkadaşlarımızla maç yaptık onları yendik ve çok mutluyuz.” dedi.
“ARTIK DÜŞÜNCE BACAĞIMIZ ACIMIYOR”
Mustafa Efe Ilgaz isimli öğrencisi de, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bir saha oldukça da güzel olmuş. Okulumuzda saha imkanı olmadığı için buraya gelip oynadık. Daha önceleri çimende ve taşta oynuyorduk düşünce bacağımız acıyordu. Şimdi çimler olunca acımıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.


“BURADA JİMNASTİK ÇALIŞIYORUZ”
Yozgat 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli ilkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Eslem Nurdoğan da, “Biz burada futbol oynamıyoruz ama arkadaşlarımla birlikte jimnastik çalışıyoruz. Yerler yumuşak olduğu için düşünce bir yerimiz acımıyor o yüzden burasının yapılması güzel oldu. Arkadaşlarım burada futbol oynamazken biz de arkadaşlarımızla burada jimnastik yapıyoruz ve güzelce eğleniyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
“SAHANIN YAPILMASINA ÇOK SEVİNDİK”
Yozgat 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli ilkokulu 3. sınıf öğrencisi İclal Mutlu ise, “Burasının yapıldığı için mutluyum, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Biz de arkadaşlarımızla beraber bazen futbol oynuyoruz bazen de jimnastik yapıyoruz. Sahanın yapılmasına çok sevindik.” diye konuştu.
“ÇOCUKLARIMIZI MUTLU GÖRMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR”
Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Yozgat merkez, ilçe ve köylerindeki okul bahçelerine 20 tane semt sahası yaptıklarını ve öğrencilerin istifadesine sunduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, “Bu sahalarda gençlerimizi gördükçe biz çok mutlu oluyoruz. Bunun dışında 10 tane verzalit tabanlı basketbol ve voleybol sahası yapımı devam ediyor. Onlarında yüzde 50’si tamamlandı. Devletimiz çok güçlü devletimizin destekleriyle bu yatırımları yapıyoruz. Sayın valimizin de büyük destekleri var, göreve geldiği gün bize dedikleri salonu olmayan okul kalmasın, okullarımızın bahçelerinde futbol sahaları ve basketbol sahaları olsun istedi. Biz de ilçelere gittiğimizde çocuklarımızın çok mutlu olduğunu görüyoruz. Biz de onları böyle gördükçe çok mutlu oluyoruz. Tabi bu sahaların olması çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan da koruyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Emeği geçen devlet büyüklerimizin hepsine teşekkür ediyorum.” dedi. »İHA

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Semt Sahaları Yapılıyor
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