Şekerspor U17 umut veriyor

Muhammer Niyazi ve Cemal Can'ın golleriyle kazanılan maçta, Boğazlıyan Şekerspor'un antrenörü Doğan Ayyıldız, takımının iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Ayyıldız, "İyi bir ekibimiz var ve çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Kulübümüzün gençlerini hazırlayıp geleceği onlara teslim edeceğiz ve hepsi A takımda oynayacak kapasitedeler" dedi.

Boğazlıyan Şekerspor'un genç yetenekleri, antrenörleri sayesinde gelecekte başarılı bir takım olabileceklerini kanıtladılar.

Boğazlıyan Şekerspor, Yozgat Amatör U17 ligindeki ilk hazırlık maçında Boğazlıyan Şekerspor'un antrenörü Doğan Ayyıldız, takımının iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Oyuncularımızın azmi ve çalışkanlığı sayesinde güzel bir galibiyet aldık. Gençlerimiz, takımın geleceği için büyük potansiyele sahipler. İlerleyen maçlarda da aynı performansı sürdürmelerini umuyoruz" dedi.

Boğazlıyan Şekerspor'un genç yetenekleri, Yerköyspor maçında da başarılı bir performans sergileyerek, gelecekteki başarılarının habercisi oldular. »Haber Merkezi