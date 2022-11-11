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Samsun yolcuları

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda Samsun Hentbolspor ile oynayacağı müsabaka için bugün Samsun’a gidecek. 

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Samsun yolcuları

Ligde çıktığı ilk üç maçında 5 puan toplayarak lige damgasını vuran kırmızı siyahlı ekip Samsun deplasmanında güçlü rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bir haftalık dinlenmenin ardından yarın deplasmada Samsun Hentbolspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Hafta başında başladıkları hazırlıkları bugün itibari ile tamamlayıp Samsun’a gitmek için yola çıkacaklarını vurgulayan Atmaca, ‘’Ligin ilk üç haftalık periyodunda iki galibiyet bir de beraberlik alarak 5 puan toplamayı başardık. Bir haftalık dinlenme süresinin ardından Samsun Hentbolspor ile karşı karşıya geliyoruz. Yarın Samsun’da saat 15.00’da oynanacak olan müsabakayı kazanmak istiyoruz. Takımımızda eksik oyuncularımız bulunmamaktadır. Moral ve motivasyon olarak bu müsabakaya hazırız ve sahadan istediğimiz sonucu alarak Yozgat’a döneceğimize de inancımız tamdır’’ dedi. »Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 11.11.2022 14:13
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