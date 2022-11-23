Şampiyonlukta son bulacak

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta 19 puan ile ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor’un gönüllü taraftarı Tuncay Özentürk, işlettiği çay ocağında takımı şampiyon olana kadar çayları 3 lira 50 kuruştan 1 liraya indirdi. Esnaf Özentürk’ün başlattığı bu kampanya, taraftarları olduğu kadar hal binası içerisindeki esnafı da mutlu etti.

Yozgat’ta 10 yıldır çay ocağı işleten aynı zamanda Bozoklular Taraftarlar Derneği Başkanı olarak görev yapan Özentürk, taraftarlar grubu ile sezon başından itibaren takımlarını hem iç saha maçlarında hem de deplasman maçlarında destekleyerek yalnız bırakmıyor.

Özentürk, "Yozgat’ta çay ocağı işletmecisiyim, aynı zamanda Bozoklular Taraftarlar Derneği Başkanıyım. Takımımız Yozgat Belediyesi Bozokspor şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyor. Sezon başından beri çok güzel bir ivme yakaladı. Biz de esnaf olarak hem de taraftarlar olarak nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Bozokspor şampiyon olana kadar kendi çay ocağımda bütün Yozgat halkına ve taraftarlarımıza çayları 1 liradan satmaya karar verdim. Diğer çay ocaklarında 3 lira 50 kuruştan satılıyor. Takımımız şampiyon olana kadar burada çaylar 1 lira.” dedi.

İç saha ve dış sahada takımlarını yalnız bırakmadıklarını da söyleyen Özüntürk, “Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Karanlıkta bile gölgen olacağız sloganıyla yola çıktık. İçeride ve dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Biz takımımızın maddi ve manevi arkasındayız.” diye konuştu.

Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezinde esnaf Gökhan Kalabalık ise, “Burada iş yerimiz var. Bu çay ocağında çayın 1 lira olduğunu duyduk. Buraya geliyoruz kahvaltımızı yapıp çayımızı içiyoruz. Diğer yerlerde çay 3 lira 50 kuruş burası çok uygun. Çayın 1 lira olması bizim için iyi oldu, mutlu olduk. Biz de takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verdi. »İHA