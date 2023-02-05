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Şampiyonlar Yozgat’tan

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kick Boks Kursunda eğitim gören öğrenciler büyük başarı elde etti.

05 Şubat 2023 Pazar 02:02
Şampiyonlar Yozgat’tan

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitmen Betül Zararsız tarafından açılan Kick Boks Kursu kapsamında öğrenciler Şanlıurfa’dan şampiyonlukla döndüler.
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da Büyük Kadınlar 55 kilogramda Betül Zararsız Türkiye Birincisi, Büyük Erkekler 57 kilogramda Salih Koçsoy Türkiye İkincisi, Genç Erkekler 74 kilogramda Mustafa Kaan Zararsız Türkiye İkincisi oldu.
Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sporcularımızı ve eğitmenlerimizi tebrik eder başarılarınım devamını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

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Şampiyonlar Yozgattan
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