Şampiyonlar yetişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocukların spora teşvik edilmesi için ASKİ Spor Kulübü ile hayata geçirdiği "300 Çocuk 300 Sporcu" projesi yoğun ilgi görüyor.

Yozgatlı hemşehrimiz Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de zaman zaman projeye katılan çocuklarla bir araya gelerek antrenman yapıyor.

Ücretsiz verilen eğitimlerle çocuklar; güreş, yağlı güreş, cimnastik, tekvando, karate, judo, boks, kick boks, halter, yüzme, badminton, tenis ve masa tenisi branşlarında alanında uzman antrenörler eşliğinde antrenman yapıyor.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde, "300 Çocuk 300 Sporcu" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Projeye yoğun katılım olduğunu vurgulayan Çakmar, "Projeye 300 çocukla başlamıştık, şu an 4 bin 800 çocuğumuz var. Branş sayısını 9'dan 13'e çıkardık." dedi.

Çakmar, şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in ASKİ Spor Kulübü bünyesinde yer aldığını hatırlatarak, "Sporda zaten başarılıyız. Rol model, şampiyon sporcular çıkardık. '300 Çocuk 300 Sporcu' projesiyle yeni Tahalar, Rızalar çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Sadece spor odaklı düşünmediklerinin altını çizen Çakmar, ülkeye faydalı, kendini geliştirmiş iyi bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeye destekleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Çakmar, şöyle devam etti: "Çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. AR-GE birimimiz var, burada özellikle hocalarımız saha taraması yaptı. Nokta atışı yaptık. Çocukları yeteneklerine göre branşlara yönlendirdik. Hiçbir şeyi tesadüfen yapmadık. O yüzden inanıyorum ki bu çocukların arasından nice Tahalar, Rızalar yetişecektir. Özellikle güreşte 200 çocukla başlamıştık, şu an 800 çocuğumuz var. Taha ve Rıza'nın başarıları sayesinde güreş branşı bu kadar ilgi görüyor. Eğitimlerimizde çocuklarımızın spor yapmaktan duyduğu mutluluğu görebiliyoruz. Başarılı sporcuların yanı sıra sağlıklı, mutlu, huzurlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz."

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in de zaman zaman projeye katılan çocuklarla bir araya geldiğini dile getiren Çakmar, "Çocuklar şampiyon ağabeyleriyle buluşuyor, fotoğraf çektiriyor. Gerçekten çocukların yüzünde sevinci görüyoruz. Taha ve Rıza gerçekten çok üst düzey başarılar elde ettiği için sadece güreşte değil, diğer branşlarda da aileler iki şampiyonumuzla bir araya gelmek istiyor. Gençlerin içerisinden inşallah rol model olacak, sayısız şampiyonluklar elde edip efsaneleşecek isimler çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BRANŞLARDA LOKOMOTİF OLMAK İSTİYORUZ"

Güreşte hem erkekler serbest stil hem de grekoromende ASKİ Spor Kulübünün Türkiye şampiyonu olduğuna dikkati çeken Abdullah Çakmar, şunları kaydetti: "Güreşte zaten lokomotifiz. Bütün spor branşlarının lokomotifi olmak istiyoruz. Genç haltercimiz Yusuf Fehmi Genç, silkmede dünya şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti. Bizim amacımız sadece güreşte değil, diğer branşlarda da efsaneleşmiş, rol model olmuş sporcular yetiştirmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Burada büyük bir hizmet veriliyor. İyi bir ekibe sahibiz. Güreşte olimpiyat şampiyonu çıkardık. Bütün hocalarımız geliyor, burada çocuklarımızı çalıştırıyor. Bu çok önemli. Burada sıfır hatayla gitmek istiyoruz. Rol model sporcular çıkardığımız için ASKİ Spor marka değeri oldu. Madem çıtayı yükselttik, bu gençlerimizin içerisinden yine aynı şekilde şampiyonlar yetiştirip, başkentimize, ülkemize hizmet etmek istiyoruz." »AA

