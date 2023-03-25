Şampiyon Fatma Temel

Erkek ve Kız kategorisinde yapılan müsabakalarda takımlar il birinciliği için mücadele verdi.

İl genelinde düzenlenen turnuvalar sonucunda finale kalan Fatma Temel Turhan Ortaokulu ve Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile karşı karşıya geldi.

Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirilen final turnuvasında Fatma Temel Turhan Ortaokulu farkını ortaya koydu.

Rakibini 4-0 yenerek müsabakaları şampiyon tamamlayan Fatma Temel Turhan Ortaokulu, 3 Mayıs’ta Kayseri'de düzenlenecek olan müsabakalarda Yozgat’ı temsil edecek. »Haber Merkezi