ŞAMPİYON EMNİYET

Çok Amaçlı Spor Salon’u ve Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalarda 16 takım mücadele etti. Eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü final müsabakasında karşı karşıya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 3-0 mağlup eden İl Emniyet Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu.

3 Kasım tarihinde başlayan voleybol turnuvasında Şehir Hastanesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi, PTT Başmüdürlüğü, Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tapu Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü, Çözüm Koleji Orta Okulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İlkokulu, Türk Telekom, Merkez Ortaokulu, Yozgat Belediyesi ve Devlet Su İşleri 123. Şube Müdürlüğü takımları mücadele etti.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında tüm rakiplerini geride bırakan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü final müsabakasında karşı karşıya geldi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi ile Yozgat Belediyesi ise üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıktılar.

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan final müsabakasında üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü set vermeden 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise ikinci oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi ile Yozgat Belediyesi arasında oynanan üçüncülük dördüncülük müsabakasında ise iki takımda başa baş bir oyun ortaya koydu. Müsabakayı 2-1 kazanan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi turnuva üçüncüsü, Yozgat Belediyesi ise dördüncü oldu.

Final müsabakalarını Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgün Akgün, Spor Şube Müdürleri Hasan Bağçeci, Yunus Bölükbaşı da izledi.

Birinci olan İl Emniyet Müdürlüğü ile ikinci olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kupa ve madalyalarını Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün verirken, Üçüncü Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi ile Dördüncü Yozgat Belediyesi’nin kupa ve madalyalarını ise Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgün Akgün, Spor Şube Müdürleri Hasan Bağçeci, Yunus Bölükbaşı verdi. Turnuvaya katılan tüm takımlara tebrik eden Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, şampiyon olan kendi kurumunun sporcularını da elde ettikleri büyük başarıdan dolayı kutladı.

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