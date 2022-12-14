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Şampiyon Çözüm

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salon’unda düzenlenen Genç Erkekler A Kategorisi Basketbol müsabakaları tamamlandı. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Şampiyon Çözüm

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükselen Yozgat Çözüm Anadolu Lisesi ile Yozgat Şehitler Fen Lisesi final müsabakasında karşı karşıya geldi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın da izlediği müsabakada rakibini 58-37 yenen Yozgat Çözüm Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı. 
Turnuvada Yozgat Lisesi üçüncü, Yozgat Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Müsabaka sonrasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, şampiyon olan Yozgat Çözüm Anadolu Lisesi’nin, Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı ise ikinci olan Yozgat Şehitler Fen Lisesi’nin kupa ve madalyalarını verdi. 
İl Müdürü Parlak, Okul Sporları kapsamında il müdürlükleri tarafından düzenlenen Basketbol müsabakasında il birincisi olan Yozgat Cüzüm Anadolu Lisesi’ni tebrik ettiğini söyledi. Yozgat Çözüm Anadolu Lisesi ile Yozgat Şehitler Fen Lisesi arasında oynanan müsabakanın final müsabakasına yakışır bir şekilde oynandığının altını çizen Parlak, müsabakalara katılan bütün takımları tebrik ederken, Türkiye şampiyonası gurup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgat Çözüm Anadolu Lisesine de başarı diledi. 
»Haber Merkezi

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Şampiyon Çözüm
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