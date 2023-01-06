Şampiyon belli oldu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen okullar arası hentbol il birinciliği müsabakalarında Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyonluk turu attı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükselen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Sorgun Atatürk Ortaokulu karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan ve hem savunmada hem de hücumda etkili olan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu rakibini 14-2 yenerek il şampiyonu oldu. Şampiyonluk turunu atan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek.

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu sporcuları Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına çok iyi hazırlanacaklarını söylediler. Tüm rakiplerini yenerek Yozgat il şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını vurgulayan genç hentbolcular, ‘’Şampiyon olabilmek için çok iyi hazırlandık ve tüm rakiplerimizi geride bırakarak şampiyonluk turu atan taraf olduk. Birinci hedefimize de ulaşmış olduk. Şimdiki hedefimiz ise Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları. Birinci kademe müsabakalarına da çok iyi hazırlanacağız ve buradan da şampiyon olarak çıkıp bir üst tura yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dediler. »Haber Merkezi