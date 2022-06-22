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Saldırıyı kınadı

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor kulüp tesislerine yapılan saldırıyı kınadı. 20 Haziran tarihinde akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yapılan saldırı sonucunda açıklama yapan Başkan Kazım Arslan, saldırı sonucu tesisin giriş kapısı ile giriş katındaki pencerelerin kırılarak söküldüğünü ifade etti. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Saldırıyı kınadı

‘YOZGATSPOR SAHİPSİZ 
DEĞİLDİR’
Bazı evraklarında kayıp olduğunu vurgulayan Arslan, “Şehrin takımına karşı yapılan böylesine bir saldırı ancak dağ başında olabilecek bir olaydır. Ancak şehirde dağ başı kuralları değil hukuk geçerlidir. Dağ başı kanunları ile şehirde hüküm sürmek isteyenlere boyun eğmeyeceğiz. Zaten değerli hemşehrilerimiz de neyin ne olduğunu açıklıkla görmektedirler. Yozgatspor sahipsiz değildir. Bunu yapanlar bilsinler ki en büyük zararı aslında kendilerine vermektedirler. Bu durumla ilgili olarak Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürümüz ile görüşülmüş ve ayrıca failler ve azmettirenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. İnanıyoruz ki hukuk yolu gerektiği gibi işleyecek ve dağ başı uygulamaları ile bir neticeye varmak isteyenler hukuk nezdinde yaptıkları bu kanunsuzluğun bedelini ödeyeceklerdir” dedi. 
‘YOZGAT DAĞ BAŞI DEĞİL’
Bu memleketin insanlarını birbirine düşürmeye, fitne, fesat, kin, düşmanlık tohumları ekmeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Arslan, “Bizler Yozgatspor camiası olarak böyle bir kirli oyunun parçası olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Ayrıca sebep ne olursa olsun hiç kimsenin böyle bir davranışı meşru göstermeye hakkı yoktur. Yozgat dağ başı değildir. Her şeyin her işin bir usulü, yolu yordamı, adabı vardır. Çarşıdaki kaldırımdaki bir işgali kaldırmanın bile bir usulü vardır. Kaldı ki burada yapılan mahreme meskene saldırı ve tecavüzdür, mesken masuniyetini ihlaldir. Hiç kimse layüsel de değildir. Hiç kimse kendisini dokunulamaz sanmamalıdır” diye konuştu.
‘HUKUKSUZLUĞUN HESABI 
SORULMALI’
Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk başta olmak üzere kulüp binasına yapılan planlı saldırı ile ilgili gerekenin yapılmasını beklediklerinin altını çizen Arslan, “Sayın Yozgat Valimiz ve Emniyet Müdürümüzden kulüp binamıza yapılan bu planlı saldırı ile ilgisi olan kimler varsa gerekeni yapmasını bekliyoruz. Failler ve azmettirenler acilen bulunmalı ve bu hukuksuzluğun hesabı sorulmalıdır. Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ında bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine ve böylesi bir hukuksuzluğa müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Herkes hukuk çerçevesinde görevini yapmalıdır. Ve bizler bunu tüm yetkililerden bekliyoruz. Bugünden itibaren de kulüp avukatlarımızca hukuki süreç titizlikle takip edilecektir. Uydurma bir internet kanalında yaptırılan sıradan ve özrü kabahatinden büyük bir açıklama ile kimse açıklarını kapatamayacak, durumu kurtaramayacaktır” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.06.2022 21:11
Anahtar Kelimeler:
Saldırıyı Kınadı
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