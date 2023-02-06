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Sahadan galip ayrıldı

Hentbol Erekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, konuk ettiği Van Erkek Beşyıldızspor’u 40-30 mağlup ederek ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürdü. 

06 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Sahadan galip ayrıldı

Müsabakanın ilk yarısında rakibi karşısında istediği oyunu bir türlü ortaya koyamayan kırmızı siyahlı ekip hem savunmada, hem de hücumda hatalar yapınca ilk yarı karşılıklı atılan goller ile devam etti. İlk yarının 25 dakikasını 15-15 berabere giren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor son dakikalarda toparlanarak devreye 20-18 önde girdi. 
Müsabakanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan kırmızı siyahlı ekip bulduğu üst üste goller ile Van Erkek Beşyıldız takımı ile arasındaki sayı farkını açtı. Müsabaka sonunda sahadan 40-30 galibiyet ile ayrılan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor puanını 11’e yükseltti. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Muhammet Niyazi Bozkurt attığı 11 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Zekeriya Güleş 7, Nuri Şahin 4, Enes Gümüşsoy, Talha Kurd, İhsan Korkmazyiğit 3, İzzet Emre Kocaman, Hakan Avvuran, Alperen Düzcan, Farzad Amanı Ghoulenjı 2, Mehmet Keskin ise 1 gol attı. Konuk ekip Van Erkek Beşyıldızspor takımında ise Ayetullah Özdemir attığı 15 gol ile hem müsabakanın hem de takımının en golcü ismi olurken, Birhat Aslan 4, Azat Tanhan, Yunus Algüzel, Yusuf Sayır 3, Abdulselam Aslan ise 2 gol attı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Hakan Avvuran Zekeriya Güleş ve İhsan Korkmazyiğit sarı kart görürken, Hakan Avvuran, Nuri Şahin ve Farzad Amanı Ghoulenjı birer kez iki dakika cezası aldı. Konuk ekip Van Erkek Beşyıldızspor’da ise Muhammed Emin Altın sarı kart gördü. »Haber Merkezi

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Sahadan Galip Ayrıldı
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