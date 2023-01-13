Rövanşa davet

Antrenörü Ozan Salep gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor hafta sonu konuk edeceği Batman Belediyespor’u mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyor.

Ligin ilk devresinde deplasmanda güçlü rakibine mağlup olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, rövanşın rakibine kaptırmak istemiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Salep, ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerini ve istemedikleri mağlubiyetler alarak devreye 4’üncü sırada girdiklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacaklarının altını çizen Salep, ‘’Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Batman Belediyespor ile kendi sahamızda karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak mağlup etmek istiyoruz. Batman Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Aramızdan bazı oyuncular ayrılırken, hedefe yürüyeceğimiz yeni oyuncular da aramıza katıldı. Pazar günü her şeyin bizim isteğimiz şekilde olacağına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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