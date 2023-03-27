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Rize’ye mağlup oldu

Hentbol takımı 1. Lig’de mücadele veren temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı Rize Belediyespor’u kendi evinde konuk etti. Kırmızı Siyahlı ekip rakibine 21-35’lik skorla mağlup oldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Rize’ye mağlup oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok ve Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 13. Haftasında karşı karşıya geldi.
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 8-17 Rize Belediyespor önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize Belediyespor oyuncusu Berat Kaya attığı 7 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşma, 21-35 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı. »Haber Merkezi

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Rizeye Mağlup Oldu
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