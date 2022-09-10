Rakipler belli oldu

A, B, C gruplarında olmak üzere toplam 19 takım mücadele vereceği ve çift devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar 08 Ekim’de başlayacak. Oynanacak müsabakalar sonrasında gruplarında ilk iki sırayı alacak 6 takım play-of oynanacağını belirten TFF Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, “6 takımda kendi arasında çift devreli oynayacağı play-of müsabakalarıyla il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek olup il birincisi olan takım play-aut oynamaya hak kazanacaktır. Gruplarında son sırada yer alan takımlar ise bir alt kümeye düşecek” ifadelerini kullandı.

Demir, “Yozgat 1. Amatör Küme Ligimizin herkese hayırlı olmasına temenni ediyorum bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Ayrıca ilimizi bölgesel amatör ligde (bal) temsil edecek olan Yozgat Spor 1959 FK spor kulübümüz ve Yozgat Belediyesi Bozokspor kulübümüze başarılar diliyorum” dedi.

PROGRAMLAR BELLİ

A Grubu maç programı;

08.10.2022 saat 12.00’da Yozgat Dış Saha, Bişek Spor - Saray Spor

08.10.2022 saat 14.00’da Yozgat Dış Saha, SHÇEK Spor - İl Özel İdare

09.10.2022 saat 13.00’da Yerköy, Yerköy Bağlarbaşı Köseli - Yozgat Divanlı Gençlerbirliği

Kale Gençlik Spor ilk hafta bay

B Grubu maç programı;

08.10.2022 saat 13.00’da Akdağmadeni Spor - Çiğdemli Spor

08.10.2022 saat 13.00’da Sorgun Belediye - Sarıkaya Belediye

09.10.2022 saat 13.00’da Sorgun Gençlik - Aydıncık Gençlik

C Grubu maç programı;

08:10:2022 saat 13.00’da Boğazlıyan Şeker - Çayıralan Esnaf Spor

09.10.2022 saat 12.00’da Boğazlıyan Belediye - Çandır Spor

09.10.2022 saat 14.00’da Şırçalı Belediye - Paşaköy Gençlik

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