Rakip dayanmıyor

AxA Erkekler Ligi’nde başarılı iki sezon geçirmesinin ardından haklarını Kayseri takımına devredip, kadrosundaki Sorgunlu ve genç oyuncularla yoluna devam etme kararı alan ve ligin tam anlamıyla tozunu atan, Konya Belediyespor gibi güçlü bir takıma bile büyük fark atan Sorgun Belediyespor, galibiyet serisine bugün yeni bir halka daha ekledi. Lige fırtına gibi başlayan ve sahasında deplasmanda olsun rakip tanımayan Sorgun Belediyespor, Yozgat’ın bir diğer temsilcisi Sarıkaya Belediyespor karşısında da fazla zorlanmadı. Saat 14.00’te başlayan maçın ilk setini (12-25) kazanan Sorgun ikinci sette biraz zorlansa da (22-25) üstün ayrılarak durumu 2-0 yaptı. Direnci kırılan rakibi karşısında rahat bir son set çıkartan Sorgun Belediyespor seti 16-25 maçı da 3-0 kazanarak bu sezon oynadığı 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak Türkiye liglerinde önemli bir başarıya imza atmış oldu. »Haber Merkezi