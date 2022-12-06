Puanlar eşitlendi

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Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 10. hafta müsabakalarına giren Yozgat Belediyesi Bozokspor haftaya 22 puanla 2’nci sırada başladı. Sincan Belediyespor ise 1’inci sırada 24 puanla haftaya giriş yaptı. 

06 Aralık 2022 Salı 02:11
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Gün sonu skorların değişmesi ile dengeler yerinden oynadı. 10. haftada Yozgat Belediyesi Bozokspor, deplasmanda Başkent Şafaksporu 5-0 yenerek haftayı sonlandırdı. Bu sayede fikstür da 22 puanla yerini alan Bozokspor 25 puana yükseldi. Sincan Belediyespor ise Talasgücü ile mücadelesinde gol atamadan döndü. 10. hafta skorların değişmesi ile hat trick yapan Bozokspor oyuncusu olan Ercan Kuruçay yıldız oyuncu seçilirken, Sincan Belediyespor topu file ile buluşturamadan döndü. Sincan Belediye spor 25 puanda kaldı. »Muhammed Üstüntaş

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