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Puanla döndüler

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, deplasmanda lider Seyhan Belediyespor ile 27-27 berabere kalarak zorlu deplasmanda puan ile dönmeyi başardı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Puanla döndüler

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nin ikinci devresine galibiyet ile başlayıp moral bulan kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürmek için gittiği Ceyhan deplasmanında güçlü rakibi karşısında iyi mücadele ederek bir puanı almayı başardı. Adana Yüreğir Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor oldu. Rakibi karşısında hem hücumda hem de savunmada ektili olurken müsabakanın ilk yarısını 13-16 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi Seyhan Belediyespor oyunda dengeyi kurdu. Aradaki 3 sayılık farkı kapatan Seyhan Belediyespor’un öne geçme çabaları sonuçsuz kalınca müsabaka 27-27 berabere tamamlandı. Ev sahibi Seyhan Belediyespor’da İsmet Çatal attığı 8 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Seyhan Belediyespor’da Mustafa Kulaksız 6, Doğukan Sarısoy 4, Süleyman Dinç ve Emir Kırmızı Yıldız 2, Çağatay Yiğit Yalçın, Ramazan Solaklıoğlu, Enver Yavaş, Eren Soycan, Yasin Çalışkan ise 1’er gol attı. Temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da ise Muhammed Niyazi Bozkurt attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Talha Kurd ve Zekeriya Güleş 5, Yunus Altuner, Farzad Amanı Ghoulenjı 3 Özcan Aktaş 2 ve Hakan Avvuran ise 1 gol attı. Seyhan Belediyespor’da Süleyman Dinç, Mustafa Kulaksız, Enver Yavaş ve Ercan Soycan birer kez iki dakika cezası alırken, Ferdi Başboğa, Mustafa Kulaksız, Eren Soycan sarı kart gördü. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Talha Kurd, Muhammed Niyazi Bozkurt, Yunus Altuner, Zekeriya Güleş birer kez iki dakika cezası alırken, Hakan Avvuran Özcan Aktaş ise sarı kart gördü. »Haber Merkezi

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