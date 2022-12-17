Puanınızı biriktirmeyi unutmayın

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Tüm mobil cihaz mağazalarından erişebilecekleri ‘Sporcuyuzbiz’ ve ‘Gencizbiz’ uygulaması üzerinden oluşturacakları spor kart veya genç kart QR kodları ile tesislere giriş çıkış yaptıklarında hesaplarına puan yüklenecek. Yüklenen bu puanlar ile GSB AVM’de yer alan bir çok üründen biriktirdiği puanına göre indirimli ya da ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Elektronik eşyasından, kıyafetlere, ulaşımdan, yeme içme, kültürel ve sportif aktivitelere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan GSB AVM’den yararlanmak isteyen gençler, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde hem spor yapıp, Gençlik Merkezi’nin aktivitelerinden yararlanıp hem de puan biriktirerek birçok ürün ve aktiviteden indirimli veya ücretsiz yararlanma şansı yakalayacaklar. Şuanda test aşamasında olan GSB AVM önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Bu zaman zarfı içerisinde ise gençler puan biriktirmeye başlayabilirler. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bütün tesislerin girişinde yer alan TEG cihazlarını mobil uygulamalarındaki QR kodlarını okutarak kullanmaları durumunda hesaplarına her gün puanlar yüklenecek. Gençleri spora teşvik etmek ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerine yönlendirmek amacıyla geliştirilen uygulama kapsamında gençler ne kadar çok puan biriktirirler ise o kadar çok ürün alma şansı yakalayacaklar.” ifadeleri kullanıldı.

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