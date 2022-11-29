Polat maçı izledi

Kırmızı siyahlı ekibin basit hatalar sonucunda Kırşehir Belediyespor’a bir sayı farkla 40-39 mağlup olduğu müsabaka sonrasında oyuncuları teselli eden Vali Polat, bundan sonraki müsabakalarda da başarı dileğinde bulundu.

Tribünden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına destek veren Polat, oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müsabaka sonrasında soyunma odasında sporcuları ziyaret eden Polat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Artık bu müsabakanın geride kaldığını ve bundan sonraki müsabakalarda oyuncuların çok daha iyi sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Polat, fırsat buldukça da müsabakaları takip etmeye gayret göstereceğini dile getirdi.

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