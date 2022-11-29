Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.923,23
ALTIN
1.048,87
DOLAR
18,65
STERLİN
22,44
EURO
19,38

Polat maçı izledi

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Kırşehir Belediyespor ile oynadığı müsabakayı Vali Ziya Polat’ta tribünden izledi. 

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Polat maçı izledi

Kırmızı siyahlı ekibin basit hatalar sonucunda Kırşehir Belediyespor’a bir sayı farkla 40-39 mağlup olduğu müsabaka sonrasında oyuncuları teselli eden Vali Polat, bundan sonraki müsabakalarda da başarı dileğinde bulundu. 
Tribünden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına destek veren Polat, oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müsabaka sonrasında soyunma odasında sporcuları ziyaret eden Polat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi. 
Artık bu müsabakanın geride kaldığını ve bundan sonraki müsabakalarda oyuncuların çok daha iyi sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Polat, fırsat buldukça da müsabakaları takip etmeye gayret göstereceğini dile getirdi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.11.2022 17:40
Anahtar Kelimeler:
Polat Maçı Izledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ilk karşılaşmada kazandı
ilk karşılaşmada kazandı
Pankartla dikkat çektiler
Pankartla dikkat çektiler
Geçmiş olsun…
Geçmiş olsun…
Yüzme tamamlandı
Yüzme tamamlandı
Madalyalar verildi
Madalyalar verildi
Üzücü mağlubiyet
Üzücü mağlubiyet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim