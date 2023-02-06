Play-off start aldı

Bişekspor ve Erfa Çayıralan Esnafspor rakiplerini yenerek iddialarını ortaya koymayı bildiler.

Yozgat Birinci Amatör Küme Play-off maçlarının heyecanı Cumartesi günü oynanan iki maçla baladı.

Yozgat’ı Bölgesel Amatör’de temsil edecek takımı belirlemek için Nisan ayında yapılacak olan play-out maçına katılacak takımı belirlemek için yapılan müsabakaların ilkinde Bişekspor sahasında konuk ettiği Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 3-1, Çayıralan Belediyesi takımı ise deplasmanda karşı karşıya geldiği Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek final serisine iyi bir başlangıç yaptılar. »Haber Merkezi