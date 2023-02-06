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Play-off start aldı

Yozgat Birinci Amatör Küme Play-off serisinin ilk haftası iki maçla start aldı. 

06 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Play-off start aldı

Bişekspor ve Erfa Çayıralan Esnafspor rakiplerini yenerek iddialarını ortaya koymayı bildiler.
Yozgat Birinci Amatör Küme Play-off maçlarının heyecanı Cumartesi günü oynanan iki maçla baladı. 
Yozgat’ı Bölgesel Amatör’de temsil edecek takımı belirlemek için Nisan ayında yapılacak olan play-out maçına katılacak takımı belirlemek için yapılan müsabakaların ilkinde Bişekspor sahasında konuk ettiği Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 3-1, Çayıralan Belediyesi takımı ise deplasmanda karşı karşıya geldiği Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek final serisine iyi bir başlangıç yaptılar. »Haber Merkezi

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Playoff Start Aldı
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