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Play-Off heyecanı sürüyor

2022-2023 futbol sezonu Yozgat 1. Amatör Lig A grubunda Play-Off heyecanı devam ederken B ve C grubundaki takımlar belli oldu. 

03 Ocak 2023 Salı 02:00
Play-Off heyecanı sürüyor

1.Amatör Lig B grubunda Sorgun Belediyespor ve Sarıkaya Belediyespor, C grubunda ise Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Play-Off’u garantiledi. 
1.Amatör Lig A grubunda ise Play-Off heyecanı devam ediyor. 
Ligi önde götüren Divanlı Gençlerbirliği Play- Off’u garantilerken Bişek Spor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ve Kale Gençlikspor Play-Off için mücadeleye devam ediyor. 
Son 2 haftaya giren 1. Amatör Lig A grubunda 13. haftada Sarayspor-Kale Gençlilspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Bişekspor, Divanlı Gençlerbirliği-Yozgat SHÇEK spor karşı karşıya gelecek. »Selma Şahin 

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PlayOff Heyecanı Sürüyor
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