Play-Off heyecanı sürüyor

1.Amatör Lig B grubunda Sorgun Belediyespor ve Sarıkaya Belediyespor, C grubunda ise Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Play-Off’u garantiledi.

1.Amatör Lig A grubunda ise Play-Off heyecanı devam ediyor.

Ligi önde götüren Divanlı Gençlerbirliği Play- Off’u garantilerken Bişek Spor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ve Kale Gençlikspor Play-Off için mücadeleye devam ediyor.

Son 2 haftaya giren 1. Amatör Lig A grubunda 13. haftada Sarayspor-Kale Gençlilspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Bişekspor, Divanlı Gençlerbirliği-Yozgat SHÇEK spor karşı karşıya gelecek. »Selma Şahin