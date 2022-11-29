Pankartla dikkat çektiler

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı tarafından açılan pankartta KADES Kadın Destek uygulamasının tanıtımı yapılırken, ‘Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur, Kadına El Kal-Ka-Maz’ yazıldı. Her iki takım oyuncuların da tuttuğu pankart tribünler tarafından alkışlandı.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

NASIL KULLANILIR?

Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek, kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek Butonuna dokunulması gerekmektedir. »Haber Merkezi

