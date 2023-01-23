Oyuncuları açıkladı

Ligin ikinci yarısı için güçlü bir kadro kurmak isteyen Kırmızı Siyahlı ekip, Elbistanspor’dan Kaleci Ökkeş Can Karakurt’u, Ortaköyspor’dan orta saha oyuncusu Ünal Avcı, Boyabat 1868 spor’dan sağ bek Ömer Sunar ile Keçiören Bağlumspor’dan forvet Enes Karaoğlu’nu kadrosuna kattı.

Dört tecrübeli ismi transfer eden Yozgatspor 1959 FK takım da transfer çalışmaları sürüyor. Kulüp Başkanı Kazım Arslan, transfer görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Başkan Arslan, “Devre arasında transfer çalışmaları zor olur. Buna rağmen tecrübeli isimleri kadromuza katıyoruz. Ligin ilk yarısında kurduğumuz kadro ile iyi futbol oynayan bir takımdık. Direnen, mücadele eden kolay kolay pes etmeyen bir takımdık. Ama sonuca gidemiyorduk. İkinci yarıda mücadele gücü yüksek, sonuca giden bir takım olacağız. Bunun içinde transfer çalışmalarımız sürüyor. Üç oyuncuyu kadromuza kattık. Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncuları kadromuza kattıkça kamuoyuna açıklayacağız.” diye konuştu. »Haber Merkezi