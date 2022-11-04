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Oyuncular dinleniyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı haftayı dinlenerek geçirecek. 

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Oyuncular dinleniyor

Fikstür gereği bu hafta ve önümüzdeki haftayı dinlenerek geçirecek olan kırmızı siyahlı ekip oyuncularına Antrenör Enis Atmaca’da izin verdi. Atmaca, iki hafta üst üste maç yapmadan geçireceklerini söyledi. Bu hafta sporcularının sınav haftası olmasından dolayı hepsine izin verdiğini, önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara başlayacakları belirtti. Bu sezon iyi bir hava yakaladıklarını ve ligin ilk üç haftalık bölümünde 5 puan toplayarak namağlup olarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini vurgulayan Atmaca, ‘’İki haftalık aradan sonra ligdeki çıkışımızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Bu hafta hem Lise de hem de Üniversite de okuyan sporcularımın sınav haftası bu nedenle oyuncularıma izin verdim. İki haftalık bayımızın sınav haftasına denk gelmesi bizler için çok iyi oldu.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.11.2022 17:53
Anahtar Kelimeler:
Oyuncular Dinleniyor
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