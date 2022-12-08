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Okul sporlarına devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Okul Sporları müsabakaları Yozgat’ta tüm hızıyla devam ediyor. 

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Okul sporlarına devam

9 Kasım tarihinden itibaren başlayan Okul Sporları müsabakalarında Yozgat’ta genç kız erkek badminton, genç, yıldız kız erkek yüzme ve küçük, yıldız, genç A ve B kategorilerinde kız, erkek bilek güreşi müsabakaları tamamlandı. 
Voleybol yıldız, küçük ve gençler kız erkek kategorisinde müsabakalar devam ederken, voleybola şimdiye kadar il genelinde 116 okul takımı katıldı. 
Futbol genç A kategorisinde ise 35 takım mücadelesine devam ederken, basketbolda da 10 takım şampiyonluk ipini göğüslemek için kıyasıya mücadele ediyor. 
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün, 9 Kasım tarihinde startını verdikleri Okul Sporları müsabakalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. 
İl genelinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde müsabakaların yapıldığını hatırlatan Akgün, 2023 yılı içerisinde de devam edecek olan Okul Sporları müsabakalarında birinci olan okul takımların Yozgat’ı Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında temsil ederken, bireysel sporlarda ise kendi kategorilerinde birinci olan sporcular ile oluşturulan il karmalarının temsil edeceğini vurguladı. 
3 bin 303 aktif lisanslı sporcusu bulunan Yozgat’ta futsal, güreş, tekvando, masa tenisi, satranç, hentbol gibi müsabakalarında önümüzdeki günlerde yapılacağının altını çizen Akgün, “Yozgat’ ta gerçekleştirdiğimiz Okul Sporları müsabakalarına katılım gerçekten çok iyi. Her geçen yıl Okul Sporlarına katılan okul takımı artmakta. Bütün tesislerimizi Okul Sporlarının yapılması, müsabakaların oynanması için seferber ettik. Ben inanıyorum ki okul sporlarında il birincisi olan takımlarımız ve sporcularımız ilimizi Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Şimdiden bütün takımlara başarılar diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Okul Sporlarına Devam
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