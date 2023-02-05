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Ödül sahibi Ezgin oldu

Türk basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet etmiş federasyon eski başkanlarından Osman Solakoğlu'nun anısını basketbola ve topluma faydalı olacak şekilde yaşatmak hedefiyle Türkiye Basketbol Federasyonu ve Solakoğlu Ailesi tarafından düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü’nün bu yılki sahibi Yozgat Osmanpaşa Ortaokulu Öğretmeni Nimet Ezgin oldu.

05 Şubat 2023 Pazar 02:01
Ödül sahibi Ezgin oldu

31 Ocak Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplanan seçici kurul üyeleri, başvuruda bulunan ve ödül niteliklerine sahip adaylar arasından; Yozgat Osmanpaşa Ortaokulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Nimet Ezgin’i ödüle layık görüldü.
Ödül Töreni 4 Şubat Cumartesi günü Ödüle hak kazanan Nimet Ezgin, 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Galatasaray Nef ile Aliağa Petkim arasında oynanacak karşılaşmada düzenlenecek törende, bir şilt ile onurlandırılacak.
5 Şubat Pazar günü saat 11.00'de Osman Solakoğlu, Feriköy'deki mezarının başında anılacak. »Haber Merkez

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Ödül Sahibi Ezgin Oldu
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