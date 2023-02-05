Ödül sahibi Ezgin oldu

Türk basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet etmiş federasyon eski başkanlarından Osman Solakoğlu'nun anısını basketbola ve topluma faydalı olacak şekilde yaşatmak hedefiyle Türkiye Basketbol Federasyonu ve Solakoğlu Ailesi tarafından düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü’nün bu yılki sahibi Yozgat Osmanpaşa Ortaokulu Öğretmeni Nimet Ezgin oldu.