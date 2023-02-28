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Müsabakalara katılamadı

Grekoromen stil 130 kilogramda 5 Dünya, 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, Mısır’daki kafilede yer almasına karşın hafif sakatlığı sebebiyle müsabakalara katılmadı.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Müsabakalara katılamadı

Mısır’ın İskenderiye kentinde 23-26 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve dünya sıralamasına puan verilen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde milli güreşçilerimiz 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 8 madalya kazandı. 
ALTIN MADALYA KAZANDI
Grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, çeyrek finalden başladığı turnuvada yarı finaldeki rakibini de geçerek yükseldiği finalde Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov’u rahat bir mücadeleyle 9-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Serbest stil 125 kilogramda mücadele eden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, eleme turundan başlayıp teker teker rakiplerini geçerek geldiği finalde Polonyalı rakibi Kamil Tomasz Kosciolek’i 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Ranking serisinin son gününde mindere çıkan Süleyman Atlı, eleme turundan başlayıp toplam 4 rakibini saf dışı bırakıp finale yükseldi. Süleyman Atlı, finalde Ukraynalı Andrii Yatsenko’ya karşı farklı bir üstünlük elde etse de son bölümde rakibinin farkı kapatmasına karşın müsabakadan 12-11 üstün ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI 
Grekoromen stil 87 kilogramda mücadele eden Ali Cengiz, finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Lasha Gobadze’ye 10-1’lik skorla yenilerek gümüş madalya kazandı.
Kadınlar 55 kilogramda mücadele eden Bediha Gün, finalde Birleşik Amerikalı rakibi Jacarra Gwenisha Winchester’e 9-0 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
BRONZ MADALYA KAZANDI 
Grekoromen stil 77 kilogramda mücadele eden Yunus Emre Başar, repesaj müsabakasında Hintli rakibi Sajan Sajan’a 10-0’lık bir üstünlük kurarak bronz madalya mücadelesi için mindere çıkma şansı elde etti. Bronz madalya maçında da Yunus Emre, Çinli rakibi Rui Liu’yu 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Serbest stil 74 kilogramda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya müsabakasında Kazak rakibi Darkhan Yessengali’yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Serbest stil 92 kilogramda mücadele eden Feyzullah Aktürk, repesaj müsabakasında Hintli rakibi Pruthviraj Babasaheb’i 10-0 mağlup ederek bronz madalya müsabakasında Kazak Rizabek Aitmukhan’a rakip oldu. Feyzullah bronz madalya müsabakasında Kazak rakibini 10-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. »Haber Merkezi

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Müsabakalara Katılamadı
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