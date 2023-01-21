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Müsabaka tamamlandı

Çayıralan Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile tamamlandı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Müsabaka tamamlandı

8 Takımdan oluşan Erkekler Ligi ile 5 Takımdan oluşan Kadınlar Ligi müsabakaları oynanan final müsabakası ile sona erdi.
Erkekler Final müsabakasını Orman İşletme Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arasında geçti. Kıran kırana geçen mücadelede müsabakayı Mehmet Akif Ersoy 3-2 lik setler ile kazandı.  
Orman İşletme Müdürlüğü ikinci olurken Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokuku 3. oldu. Erkekler müsabakasına ilçemizden 8 takım katıldı.
İki ayrı lig düzenlenmiş gruptan ilk iki takım yarı final oynadı. İlçemizden kadınlar turnuvasında 5 takım müsabakada yarıştı. Lig üsülü yapılan müsabakalarda Yıldızlar Voleybol Takımı 1. olurken Altınrenk Voleybol Takımı ikinci, Kardelen Voleybol Takımı üçüncü oldu.
Bayanlar Voleybol müsabakalarında dereceye girerek üçüncü gelen Kardelen Voleybol takımına madalyaları Kütüphane Müdürü Büşra Zümrüt, Kupasını ise Öğretmen Evi Müdürü Hatun Yaşar verdi.  İkinci gelen takım Altınrenk Voleybol Takımına kupa ve madalyalarını İlçe Mal Müdürü Birgül Ulufer verdi. Birinci gelen takım Yıldızlar Voleybol Takımına kupa ve madalyalarını ise İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlknur Işık verdi.
Erkekler müsabakasında şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımına kupa ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik verdi. İkinci olan Orman İşletme voleybol takımına ise kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Ömer Codar verdi. Turnuvada üçüncü olan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Voleybol takımının kupa ve madalyalarını ise Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Onur Seçer verdi. »Haber Merkezi

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