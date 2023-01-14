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Muğlaspor’la anlaştı

Ermaş Muğlaspor, ligin ilk devresinde Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozokspor forması giyen tecrübeli kaleci Meriç Bayram'ı kadrosuna dahil etti. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Muğlaspor’la anlaştı

Ligin ilk yarısında Yozgat ekibinin tüm maçlarında forma giyen 29 yaşındaki bekçi kaleci, 6 maçta kalesini gole kapattı.
Çanakkale Dardanelspor altyapısında futbola başlayan Meriç, Turanspor, Bayrampaşa ve Kırklarelispor'da profesyonel olarak forma giydi. Bölgesel Amatör Lig'de ise Beykozspor, Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor formalarını terletti. Meriç, Ermaş Muğlaspor Başkanı Ali Çakır'ın da hazır bulunduğu törenle kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Meriç Bayram'ın imza töreninde yer alan Muğlaspor yönetiminden Fahri Keleş, Ermaş Muğlaspor'un şehrin önemli bir simgesi olduğunu belirterek, ''Teknik heyetin tercihi doğrultusunda transfer edilen kaleci kardeşimizin tüm vecibeleri ilimiz sporuna yapılacak her destek, ülke sporuna ve gençliğine yapılmış önemli bir katkıdır. Bizlerde bu bağlamda Muğlaspor'a destek olmak istedik. Muğlaspor'un bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Meriç kardeşimize de yeşil beyazlı forma altında başarılar diliyoruz. Anlaşma her iki taraf için de hayırlara vesile olsun'' dedi. »İHA

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