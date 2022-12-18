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Mücadeleler bugün

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor 12. Haftada Suvermez Kapadokya Spor ile karşı karşıya gelirken, Yozgatspor 1959 FK Kırıkkale Yahşihan Spor ile mücadele edecek.

18 Aralık 2022 Pazar 02:46
Mücadeleler bugün

Bugün Yozgatspor 1959 FK Bozok Stadı sentetik dış sahada  Kırıkkale Yahşihan Spor’u ağırlayacak. Saat 14.00’da oynanacak maçın hakemliğini Burak Aksak, Okan Tümsek, Hüseyin Sağlık ve Adem Bozkurt yaparken gözetmenliğini Ahmet Emin Alanka yapacak.

Suvermez Kapadokya Sporun konuğu olan Yozgat Belediyesi Bozok Spor ise saat 14.00’da Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi çim sahada karşı karşıya gelecek.

Yozgat Belediyesi Bozok Spor -Suvermez Kapadokya Spor karşılaşmasının hakemliğini Giray Şaylan, Demirhan Emir, Orhun Aydın Duran ve Burak Can Kasapoğlu yaparken gözetmenliğini Barış Yüksektepe yapacak. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 10:23
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