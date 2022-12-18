Mücadeleler bugün

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor 12. Haftada Suvermez Kapadokya Spor ile karşı karşıya gelirken, Yozgatspor 1959 FK Kırıkkale Yahşihan Spor ile mücadele edecek.