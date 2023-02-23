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Mısır'da mindere çıkacaklar

Milli güreşçiler, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenecek turnuvaya katılacak.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Mısır'da mindere çıkacaklar

Dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası, 23-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de mücadele edecek.
Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak turnuvada mindere çıkacak milli sporcular şöyle:
Grekoromen: Rıza Kayaalp, Kerem Kamal, Yunus Emre Başar, Ali Cengiz, Metehan Başar
Erkekler serbest stil: Süleyman Atlı, Cüneyt Budak, Soner Demirtaş, Feyzullah Aktürk, Taha Akgül
Kadınlar: Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün, Elvira Kamaloğlu, Buse Tosun Çavuşoğlu»AA

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:29
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