Mısır'da mindere çıkacaklar

Dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası, 23-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de mücadele edecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak turnuvada mindere çıkacak milli sporcular şöyle:

Grekoromen: Rıza Kayaalp, Kerem Kamal, Yunus Emre Başar, Ali Cengiz, Metehan Başar

Erkekler serbest stil: Süleyman Atlı, Cüneyt Budak, Soner Demirtaş, Feyzullah Aktürk, Taha Akgül

Kadınlar: Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün, Elvira Kamaloğlu, Buse Tosun Çavuşoğlu. »AA