Misafir kazandı

Bozok Sentetik Dış Sahada oynanan mücadele Eskil Belediyespor 2 Yozgatspor 1959 FK 1 olarak sonuçlandı.

Eskil Belediyespor kalecisinin maçın ilk dakikalarında kullandığı uzun top atışını Yozgatspor fileleri ile buluşturan Cemal Deliktaş, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 35’inci dakikasında Yozgatspor’un 7 numaralı oyuncusu Hüseyin Akman’ın sağ kanattan geliştirdiği atağı 77 numaralı oyuncu Çağrı Karabey Eskil Belediyespor fileleri ile buluşturdu. Karabey’in sert şutu ile top ağlarla buluşurken Yozgatspor maçta 1-1 beraberliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 sonuçlanırken takımlar ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı.

Maçın 68’inci dakikasında sol kanattan gelişen Eskil Belediyespor atağında ceza sahası içinde topu elle müdahale eden Yozgatspor oyuncusu Bekir Can Uğur penaltıya sebebiyet verdi.

69’uncu dakika da Eskil Belediyespor oyuncusu Cemal Deliktaş penaltı atışını gole çeviri ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın geri kalan dakikaları gölsüz devam etti. Maç sonucu Eskil Belediyespor 2 Yozgatspor 1 şeklinde tamamlandı. »Muhammed Üstüntaş