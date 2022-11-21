Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.526,73
ALTIN
1.044,11
DOLAR
18,63
STERLİN
22,07
EURO
19,19

Misafir kazandı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, Eskil Belediyespor’u evinde konuk etti. 

21 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Misafir kazandı

Bozok Sentetik Dış Sahada oynanan mücadele Eskil Belediyespor 2 Yozgatspor 1959 FK 1 olarak sonuçlandı.
Eskil Belediyespor kalecisinin maçın ilk dakikalarında kullandığı uzun top atışını Yozgatspor fileleri ile buluşturan Cemal Deliktaş, takımını 1-0 öne geçirdi. 
Maçın 35’inci dakikasında Yozgatspor’un 7 numaralı oyuncusu Hüseyin Akman’ın sağ kanattan geliştirdiği atağı 77 numaralı oyuncu Çağrı Karabey Eskil Belediyespor fileleri ile buluşturdu. Karabey’in sert şutu ile top ağlarla buluşurken Yozgatspor maçta 1-1 beraberliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 sonuçlanırken takımlar ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı.
Maçın 68’inci dakikasında sol kanattan gelişen Eskil Belediyespor atağında ceza sahası içinde topu elle müdahale eden Yozgatspor oyuncusu Bekir Can Uğur penaltıya sebebiyet verdi.
69’uncu dakika da Eskil Belediyespor oyuncusu Cemal Deliktaş penaltı atışını gole çeviri ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçın geri kalan dakikaları gölsüz devam etti. Maç sonucu Eskil Belediyespor 2 Yozgatspor 1 şeklinde tamamlandı. »Muhammed Üstüntaş

Son Güncelleme: 20.11.2022 16:59
Anahtar Kelimeler:
Misafir Kazandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
78'inci dakika galibiyeti
78'inci dakika galibiyeti
8-0 kazandı
8-0 kazandı
Hakemler belli oldu
Hakemler belli oldu
Hedef üst ligler
Hedef üst ligler
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Yarışma sona erdi
Yarışma sona erdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim