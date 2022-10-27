Minikler şampiyonası

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Cumhuriyetin 99’uncu yılı kutlamaları çerçevesinde Sorgun Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın çekişmeli ve heyecanlı geçtiğini söyledi.

Turnuvaya Yozgat merkez, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan ilçelerinden 2010, 2011 ve 2012 doğumlu 100 sporcunun katıldığını ifade eden Tunçer, dereceye girenlere ödüllerinin Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verileceğini belirtti. »AA

